Франція: зміна «нормандського формату» не стоїть на порядку денному

Франція заявляє, що зміна «нормандського формату» переговорів про врегулювання на сході України, про яку говорив президент України Володимир Зеленський, не стоїть на порядку денному.

«Франція цілковито віддана врегулюванню конфлікту і виконанню мінських домовленостей, особливо в «нормандському форматі», в якому вона бере активну участь. Франція і Німеччина ведуть регулярний діалог і тісно узгоджують зусилля зі спеціальним представником США щодо України послом Куртом Волкером. Зміна «нормандського порядку» не стоїть на порядку денному», – відповіли в Міністерстві закордонних справ Франції на брифінгу на запитання, чи згоден Париж на участь США в переговорах щодо Донбасу.

Місяць тому Володимир Зеленський запропонував президентові Росії Володимирові Путіну зустрітися в білоруському Мінську разом із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, прем’єр-міністром Великої Британії (тоді це була ще Тереза Мей), а також канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном – останні двоє разом із Зеленським і Путіним і учасниками «нормандського формату» в його нинішньому вигляді. У Кремлі тоді звернули увагу, що США не є учасниками «нормандського» процесу.

Пізніше Зеленський почав говорити про необхідність зустрічі в нинішньому складі «нормандського формату». А представники США заявили, що американська сторона готова підтримати можливість залучення до переговорів про врегулювання на Донбасі також Вашингтону чи й Лондону, але для зміни «нормандського формату» необхідна згода всіх сторін.

«Нормандський формат» переговорів про врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу був започаткований на зустрічі президентів України, Франції й Росії і канцлера Німеччини у французькій Нормандії 2014 року. Ці переговори відбуваються у форматах керівників держав чи голів МЗС. Останніми місяцями Росія уникала таких переговорів, очікуючи на зміну влади в Україні і на те, що нова українська влада буде більш поступливою перед домаганнями Кремля.