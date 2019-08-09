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09 Серпень 2019, Київ 21:20
Новини | Політика

Франція: зміна «нормандського формату» не стоїть на порядку денному

Будівля МЗС Франції, Париж

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Франція заявляє, що зміна «нормандського формату» переговорів про врегулювання на сході України, про яку говорив президент України Володимир Зеленський, не стоїть на порядку денному.

«Франція цілковито віддана врегулюванню конфлікту і виконанню мінських домовленостей, особливо в «нормандському форматі», в якому вона бере активну участь. Франція і Німеччина ведуть регулярний діалог і тісно узгоджують зусилля зі спеціальним представником США щодо України послом Куртом Волкером. Зміна «нормандського порядку» не стоїть на порядку денному», – відповіли в Міністерстві закордонних справ Франції на брифінгу на запитання, чи згоден Париж на участь США в переговорах щодо Донбасу.

Місяць тому Володимир Зеленський запропонував президентові Росії Володимирові Путіну зустрітися в білоруському Мінську разом із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, прем’єр-міністром Великої Британії (тоді це була ще Тереза Мей), а також канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном – останні двоє разом із Зеленським і Путіним і учасниками «нормандського формату» в його нинішньому вигляді. У Кремлі тоді звернули увагу, що США не є учасниками «нормандського» процесу.

Пізніше Зеленський почав говорити про необхідність зустрічі в нинішньому складі «нормандського формату». А представники США заявили, що американська сторона готова підтримати можливість залучення до переговорів про врегулювання на Донбасі також Вашингтону чи й Лондону, але для зміни «нормандського формату» необхідна згода всіх сторін.

«Нормандський формат» переговорів про врегулювання ситуації на окупованій частині Донбасу був започаткований на зустрічі президентів України, Франції й Росії і канцлера Німеччини у французькій Нормандії 2014 року. Ці переговори відбуваються у форматах керівників держав чи голів МЗС. Останніми місяцями Росія уникала таких переговорів, очікуючи на зміну влади в Україні і на те, що нова українська влада буде більш поступливою перед домаганнями Кремля.

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