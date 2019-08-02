Волкер розповів, чи братиме Трамп участь у «нормандському форматі»

Для президента США Дональда Трампа дуже важливо припинити збройний конфлікт на Донбасі, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю «Українському тижня» у відповідь на можливу участь американського президента в «нормандському форматі».

«Проблема знову ж таки в діях і політиці Росії. Якщо будуть ознаки того, що вона налаштована серйозно й готова реально припинити конфлікт, я впевнений, для президента Трампа це дуже важливо. Формат має менше значення, ніж наповнення. Але якби зустріч була корисною, ми, безумовно, розглянули б такий варіант», – сказав Волкер.

Він додав, що американська сторона готова підтримати зустрічі у новому форматі, «де були б залучені США та хтось іще, наприклад Велика Британія, Франція».

«Не знаю, чи вдалося б нам тривалий час підтримувати найвищий ступінь залучення президента чи держсекретаря, як це відбувається в межах «нормандської четвірки». Але, безумовно, ми хочемо підтримувати зусилля будь-якими способами, щоб просунутися в переговорах і досягти миру», – розповів Волкер.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Востаннє лідери «нормадської четвірки» – України, Німеччини, Франції та Росії – зустрічалися в жовтні 2016 року.