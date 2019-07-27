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27 Липень 2019, Київ 15:32
Новини | Політика

Волкер: від Росії не чути нічого щодо звільнення захоплених українських моряків

Москва захопила моряків незаконно і має звільнити їх «без будь-яких умов», наголосив спецпредставник США

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Росія поки що не вдається до якихось дій, які свідчили б про її готовність звільнити полонених українських моряків, захоплених у Чорному морі в листопаді 2018 року, заявляє спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

27 липня в Києві він наголосив, що Москва захопила моряків незаконно і має звільнити їх «без будь-яких умов».

«На жаль, ми не чуємо від Росії нічого, що свідчило б, що вони готові їх відпустити», – сказав Волкер.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і три захоплених судна і повернути їх в Україну.

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Москва відмовляється виконувати це рішення і звинувачує захоплених нею українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону».

У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у трибуналу немає юрисдикції розглядати цю справу.​

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