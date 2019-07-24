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24 Липень 2019, Київ 17:20
Новини | Політика

Денісова заявила, що Росія продовжує розглядати документи про звільнення моряків з-під варти

19 липня Міністерству закордонних справ Росії передали клопотання про звільнення 24 українських військових моряків під особисте зобов’язання Денісової

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Росія продовжує розглядати документи про звільнення з-під варти арештованих українських військових моряків під особисте зобов’язання українського омбудсмена, заявила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в коментарі Радіо Свобода.

«Мною внесене клопотання стосовно 24 військовополонених моряків, щоб їх звільнили під моє особисте зобов’язання. Зараз усі документи розглядаються в Російській Федерації керівником слідчого управління ФСБ. Зараз готуються документи», – сказала Денісова в коментарі Радіо Свобода.

Перед цим вона розповіла «Громадському телебаченню», що «вже досягнуті домовленості, щоб повернути моряків».

«Рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи, думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на Батьківщині», – цитує «Громадське» Денісову.

19 липня Міністерству закордонних справ Росії передали клопотання про звільнення з-під варти 24 українських військових моряків під особисте зобов’язання Денісової.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має повернути Україні військовополонених моряків, але не в рамках обміну.

У Києві вимагали звільнити українських моряків – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві вимагали звільнити українських моряків – фоторепортаж

На Майдані Незалежності у Києві близько сотні людей вийшли на акцію, аби підтримати 24 українських моряків, яких захопили росіяни біля Керченської протоки у листопаді 2018 року. Як говорять учасники, вони вийшли «аби нагадати українському народові та світові про наших полонених». «Ми вийшли, щоб наші полонені почули, що ми з ними. Що їх пам'ятають». Під час акції назвали прізвища кожного з 24 моряків, яких утримують у Росії. Також присутні закликали підтримувати інших українських громадян, які перебувають в російських в'язницях. В руках учасники акції тримали державні прапори, військово-морський прапор України та паперові кораблі.

За два дні до цього Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці термін арешту для 24 українських моряків, яких Росія захопила в Чорному морі у листопаді 2018 року.

Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і три захоплених судна і повернути їх в Україну.

Росія наказ трибуналу не виконала. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​

Які зміни у справі військовополонених моряків – розповідають родичі (відео)
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Які зміни у справі військовополонених моряків – розповідають родичі (відео)

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