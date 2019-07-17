Денісова пропонує особисте зобов’язання для звільнення українських моряків

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова запропонувала звільнити утримуваних у Росії 24 військовополонених українських моряків під її особисте зобов’язання.

Денісова написала про це 17 липня у Facebook, коментуючи рішення російського суду, який на три місяці продовжив арешт українським морякам.

«Безумовно залишаються інші формати звільнення моряків з-під варти. Зокрема, таке право має слідчий, і якщо будуть домовленості й політична воля – це станеться. У кримінально-процесуальному кодексі РФ передбачена можливість відпустити затриманих під особисте зобов’язання або поручителя. Я, як уповноважений Верховної Ради України з прав людини, запропонувала своє таке зобов’язання про забезпечення участі наших військовополонених у попередньому досудовому розгляді, якщо таке буде», – написала омбудсмен.

17 липня Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці термін арешту для 24 українських моряків, яких Росія захопила в Чорному морі у листопаді 2018 року.

Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і три захоплених судна і повернути їх в Україну.

Росія наказ трибуналу не виконала. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​