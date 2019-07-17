Українські моряки зайшли до зали суду у Москві під оплески

До зали Лефортовського суду Москви, де у середу розглядається питання про продовження термінів тримання під вартою військовополоненим українським морякам, бранці увійшли під оплески тих, хто прийшов їх підтримати.

Крім рідних моряків, до суду також прибула українська омбудсмен Людмила Денісова, яка і поширила у соцмережах відео з оплесками на адресу українських військових.

У Москві в ці хвилини триває засідання щодо продовження арешту 24 полоненим українським морякам.

25 листопада 2018 року військовослужбовці Росії біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу». На борту перебували 24 українські моряки. Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​