Денісова: Україна готова до обміну полоненими з Росією

В Україні готові до обміну полоненими з Росією у будь-який момент. Про це повідомила в Москві український омбудсмен Людмила Денісова.

«Йде процес домовленостей. Як в мінському форматі, так і в нормандському форматі зустрілися радники президентів в Парижі, після цього заступник голови офісу президента заявив, що є наміри щодо обміну. Ми обмінялися списками з уповноваженою з прав людини РФ утримуваних осіб і ми готуємо це питання з боку гуманітарного права, міжнародних гуманітарних норм. Тому ми готові в будь-який момент», – наголосила Денісова.

Омбудсмен Денісова прибула до Москви на суд щодо продовження термінів утримання українських полонених моряків.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року та полонені на Донбасі громадяни.