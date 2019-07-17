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17 Липень 2019, Київ 16:23
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Суд в Москві продовжив арешт українським морякам за клопотанням ФСБ – відео з суду

Суд в Москві продовжив арешт українським морякам за клопотанням ФСБ – відео з суду
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Лефортовський суд Москви на засіданні у середу продовжив арешт до 24 жовтня другій групі українських моряків, утримуваних у Москві. Російський суд, як і у випадку з першою групою українських військових, задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії на закритому засіданні. До зали Лефортовського суду Москви, де розглядається питання про продовження термінів тримання під вартою військовополоненим українським морякам, бранці увійшли під оплески тих, хто прийшов їх підтримати. Крім рідних моряків, до суду також прибула українська омбудсмен Людмила Денісова. (Відео Reuters)

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Moscow court considers extention of detention for Ukrainian sailors

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