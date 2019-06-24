На кого Путін обміняє українських моряків? Родичі двадцяти чотирьох полонених моряків зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Він запевнив, що робить все для звільнення українських військових, просто цього не рекламує. Українські моряки, затримані поблизу Керченської протоки, – розмінна монета в руках Росії – це слова міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. Полонених українських військових Кремль використовує для досягнення своїх цілей під час міжнародних суперечок – вважає міністр. Крим.Реалії зустрілися з родичами моряків, чиї долі пов’язані з Кримом. Як хлопці з неморських містечок опинились на флоті і чому мріяли про матроський тільник? Чому залишилися вірними українській присязі у 2014-му?