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17 Липень 2019, Київ 14:51
Новини | Політика

Продовжено арешт другій групі утримуваних у Росії українських моряків

Українські моряки в залі московського суду, 17 липня 2019 року

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Лефортовський суд Москви на засіданні у середу продовжив арешт до 24 жовтня другій групі українських моряків, утримуваних у Москві. Так, ще три місяці за ґратами в російській тюрмі проведуть співробітник СБУ Василь Сорока і шестеро моряків – Андрій Артеменко, Володимир Варимез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Сергій Чуліба та Віктор Беспальченко.

Російський суд, як і у випадку з першою групою українських військових, задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії на закритому засіданні.

/**/ /**/ /**/ Крім рідних на підтримку моряків, до суду також прибула українська омбудсмен Людмила Денісова (фото архівне)
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Українські моряки зайшли до зали суду у Москві під оплески

Раніше сьогодні Лефортовський рай суд Москви продовжив терміни тримання під вартою до 24 жовтня Сергію Попову, Богдану Головашу, Денису Гриценку, Михайлу Власюку, Андрію Драчу та В’ячеславу Зінченку.

25 листопада 2018 року військовослужбовці Росії біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу». На борту перебували 24 українські моряки. Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​

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