Лефортовський суд продовжив арешт 6 українським морякам

17 липня Лефортовський районний суд Москви продовжив терміни тримання під вартою шести українських полонених моряків. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

До 24 жовтня продовжили арешт Сергію Попову, Богдану Головашу, Денису Гриценку, Михайлу Власюку, Андрію Драчу та В’ячеславу Зінченку.

За клопотанням прокурора засідання відбулося в закритому режимі.

«В ході засідання захистом були заявлені клопотання про долучення наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, доповіді УВКПЛ ООН і двох резолюцій ПАРЄ для обґрунтування своєї позиції», – зазначив Полозов.

25 листопада 2018 року військовослужбовці Росії біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу». На борту перебували 24 українські моряки. Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​