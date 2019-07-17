МЗС: продовження арешту українських моряків є черговим порушенням Росією міжнародного права

Міністерство закордонних справ України засуджує рішення російського суду, яким той продовжив термін тримання під вартою для захоплених ФСБ Росії 24 українських моряків.

«Тримання Росією під вартою 24 українських військовослужбовців та трьох військово-морських суден є грубим і триваючим порушенням суверенного імунітету, яким користуються як судна, так і військовослужбовці відповідно до Конвенції ООН з морського права та звичаєвого міжнародного права», – йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій 17 липня.

У відомстві нагадали, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права (ITLOS) наказав негайно і безумовно звільнити три українські військово-морські судна і 24 членів їхніх екіпажів.

«Невиконання обов’язку Росією щодо негайного звільнення суден та військовослужбовців становить порушення цього наказу та Конвенції ООН з морського права. Сьогоднішнє рішення Московського суду є черговим порушення Росією міжнародного права та ще більше загострює спір між Росією і Україною», – наголошують у міністерстві.

Лефортовський районний суд Москви 17 липня ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою всім захопленим у листопаді українським морякам. Як повідомив адвокат Микола Полозов, всім 24 військовополоненим продовжені терміни утримання під вартою на три місяці.