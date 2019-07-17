Суд у Москві продовжив арешт всім українським морякам

Лефортовський районний суд Москви ухвалив рішення про продовження терміну тримання під вартою всім 24 військовополоненим українським морякам, повідомляє адвокат Микола Полозов.

За його словами, такі рішення суд ухвалив на засіданні 17 липня. Всім 24 військовополоненим продовжені терміни утримання під вартою на три місяці.

«Щодо 21 військовополоненого українського моряка термін утримання під вартою продовжений до 24 жовтня, а щодо трьох поранених: Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки – на термін до 26 жовтня 2019 року. Різниця обумовлена тим, що при первинному обранні запобіжного заходу ще в листопаді минулого року в Криму, суд щодо поранених проходив окремо і пізніше, ніж суд щодо інших військовополонених моряків», – уточнив адвокат у фейсбуці.

За словами Миколи Полозова, всі чотири судових засідання проходили за клопотанням прокурорів у закритому режимі.

«Жодне клопотання захисту в чотирьох судових засіданнях про залучення копій наказу Міжнародного трибуналу ООН з морського права, згідно з яким українські військовополонені моряки повинні бути негайно звільнені, задоволено не було», – написав захисник і додав, що буде оскаржувати сьогоднішнє рішення суду.

25 листопада 2018 року військовослужбовці Росії біля берегів Криму таранили, обстріляли та захопили артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу». На борту перебували 24 українські моряки. Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​