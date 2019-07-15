Клімкін знову виключив можливість визнати російський суд над полоненими моряками

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін знову виключив можливість, щоб Київ визнав російський суд над військовополоненими в Росії українськими моряками як передумову їхнього звільнення з-під варти в Москві.

В інтерв’ю проектові Радіо Свобода з участю «Голосу Америки» «Настоящее время» на запитання, чому б Україні не забрати моряків у статусі російських підсудних із зобов’язанням за першої вимоги Москви повернути їх для суду в Росію і чим це небезпечно, Клімкін нагадав, що навіть самі моряки не визнають, що могли б хоч теоретично скоїти якісь злочини.

«Вони є військовополоненими. Росія порушила імунітет наших військових суден. Росія намагається вдавати, що окупація – це факт, який має визнаватися. Але це визнається тільки Росією. Весь світ цього не визнає. Є позиція всього світу, є рішення Міжнародного трибуналу (з морського права – ред.), що вони мають бути звільнені, негайно і безумовно. Я дуже обережно свідомо скажу: існують політичні і юридичні конструкції, які дозволяють Росії їх звільнити. В будь-який момент. Для цього потрібне лише політичне рішення в Москві», – сказав Клімкін, який нині перебуває у відпустці і не керує міністерством.

А на зауваження журналіста, що Росія цього не робить, але пропонувала Україні певний варіант, та Україна відмовилася, Клімкін наголосив: «Це питання взагалі для нас і честі моряків, і честі держави, і питання міжнародно-правової позиції держави. Бо цим скористається Росія щодо нашої позиції стосовно Криму, щодо нашої позиції в міжнародних судах, щодо всього, куди ми йдемо, – і скаже, що насправді не було російської агресії. Тому це дуже комплексне питання».

Тим часом уповноважена Росії з прав людини Тетяна Москалькова, яка 15 липня перебуває в Києві, під час зустрічі з уповноваженою Верховної Ради України Людмилою Денісовою знову повторила позицію Москви, нагадавши, що Росія вже направляла ноту Україні про те, що готова звільнити моряків, «коли буде забезпечена їхня участь у кримінальному процесі» проти них у Росії, і повернути захоплені кораблі, «якщо вони будуть збережені як речові докази» для російського суду.

«Міжнародний трибунал із морського права не порушував питання про зупинення кримінальної справи або її припинення, але порушував питання про звільнення, можливо, про зміну запобіжного заходу. Але на таку ноту, як відомо, була отримана негативна нота з України, про яку президент (України Володимир) Зеленський не знав, і він свою позицію висловив. Але діалог продовжується», – заявила Москалькова.

Денісова, зі свого боку, заявила агентству «Інтерфакс-Україна», що Україна включила військовополонених моряків, яких тримають у Росії, до списків утримуваних осіб, якими мають намір обмінятися уповноважені з прав людини двох країн.

Як повідомляли раніше адвокати моряків, їм у Росії може загрожувати засудження до шести років позбавлення волі.

Справа зі звільненням військовополонених українських моряків стала 27 червня предметом суперечки між новим президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

Клімкін оприлюднив тексти двох дипломатичних нот, якими обмінялися Україна і Росія у справі звільнення утримуваних Кремлем українських військових моряків, і заявив, що в Міністерства закордонних справ України були повноваження без узгодження з президентом надсилати відповідь на ноту Росії щодо суду над українськими військовополоненими моряками. Так він відповів на заяву Зеленського, що голова МЗС не говорив із ним про відповідь на ноту Росії і що Клімкін «не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України».

26 червня Міністерство закордонних справ Росії на своєму сайті заявило після відправленої Україні 25 червня дипломатичної ноти щодо звільнення захоплених торік українських моряків, що вважає реакцію Києва на цей текст спекулюванням на долі моряків.

Тоді ж стало відомо, що Росія таки подала до Міжнародного трибуналу з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів «за мить до дедлайну», що настав 25 червня. В українському МЗС також підтвердили, що отримали ноту від МЗС Росії із пропозицією про надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства. Українські дипломати назвали таку пропозицію «цинічною».

Міжнародний трибунал із морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити їх і захоплені військові кораблі, повернути їх під контроль України і протягом місяця прозвітувати про вжиті заходи. Росія продовжує твердити, ніби трибунал не має юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

25 листопада 2018 року в Чорному морі поблизу Керченської протоки російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення з застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії» і судить їх за своїм кримінальним законодавством, всупереч міжнародному праву, за яким вони є військовополоненими.