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19 Липень 2019, Київ 18:34
Новини | Політика

МЗС Росії передали клопотання Денісової про звільнення українських моряків під особисте зобов’язання

17 липня Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці термін арешту для 24 українських моряків, яких Росія захопила в Чорному морі у листопаді 2018 року

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Міністерству закордонних справ Росії 19 липня передали клопотання про звільнення 24 українських військових моряків під особисте зобов’язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової. Про це повідомила сама омбудсмен у фейсбуці.

«Щойно тимчасово повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило передав до МЗС РФ клопотання на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Росії Сергія Мікрюкова щодо мого особистого зобов’язання стосовно 24 українських військових моряків, які утримуються в Лефортовському СІЗО», – написала Денісова.

19 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна повернути Києву військовополонених моряків не в рамках обміну.

17 липня Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці термін арешту для 24 українських моряків, яких Росія захопила в Чорному морі у листопаді 2018 року.

Які зміни у справі військовополонених моряків – розповідають родичі (відео)
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Які зміни у справі військовополонених моряків – розповідають родичі (відео)

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Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і три захоплених судна і повернути їх в Україну.

Росія наказ трибуналу не виконала. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​

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