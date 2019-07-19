Американські законодавці розробили санкції проти Росії через захоплення 24 українських моряків

Група законодавців США, що займається українськими питаннями, представила закон, який передбачає покарання співробітників Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) за їхню роль у захопленні 24-х українських моряків в листопаді минулого року біля Керченської протоки.

Четверо представників «українського кокусу» Конгресу, «групи друзів» України у найвищому законодавчому органі США 18 липня заявили, що так званий Sailors акт (Stopping aggressive incursions on liberty by ordering russian sanctions act – Акт про припинення агресивного втручання в свободу шляхом введення санкцій проти Росії) буде застосовуватися до 24-х високопоставлених співробітників ФСБ і їх найближчого оточення.

Творці законопроекту – представники Демократичної партії Марсі Кептур та Майк Квіглі, а також республіканці Енді Гарріс і Браян Фіцпатрік заявили, що «Сполучені Штати продовжують рішуче засуджувати небезпечний напад Росії на військово-морський флот України і незаконне затримання 24 українських моряків».

«Ця подія є останньою в серії зловмисних кроків з боку Росії для підриву демократичного прогресу України і базованого на правилах міжнародного порядку», – заявили законодавці.

17 липня Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці термін арешту для 24 українських моряків, яких Росія захопила в Чорному морі у листопаді 2018 року.

Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і три захоплених судна і повернути їх в Україну.

Росія наказ трибуналу не виконала. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​