Європарламент підтримав резолюцію щодо українських політв’язнів

Європейський парламент 18 липня підтримав резолюцію щодо українських політв’язнів в Росії.
«Термінова новина. 458 голосів «за». Резолюція Європейського парламенту щодо Росії, особливо ситуації з екологічними активістами та українськими політичними в’язнями ухвалена! Росія має негайно звільнити українських політв’язнів! Дякуємо партнерам за підтримку!» – повідомили у представництві України при ЄС.
Як мовиться у резолюції, Європарламент засуджує триваючі порушення Росією «основоположних принципів і норм міжнародного права, зокрема її відмову виконувати рішення міжнародних трибуналів та судів; закликає Російську Федерацію виконувати рішення Європейського суду з прав людини про порушення прав осіб, затриманих на Кримському півострові та в Російській Федерації».
За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.
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