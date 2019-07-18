Європарламент підтримав резолюцію щодо українських політв’язнів

Європейський парламент 18 липня підтримав резолюцію щодо українських політв’язнів в Росії.

«Термінова новина. 458 голосів «за». Резолюція Європейського парламенту щодо Росії, особливо ситуації з екологічними активістами та українськими політичними в’язнями ухвалена! Росія має негайно звільнити українських політв’язнів! Дякуємо партнерам за підтримку!» – повідомили у представництві України при ЄС.

Як мовиться у резолюції, Європарламент засуджує триваючі порушення Росією «основоположних принципів і норм міжнародного права, зокрема її відмову виконувати рішення міжнародних трибуналів та судів; закликає Російську Федерацію виконувати рішення Європейського суду з прав людини про порушення прав осіб, затриманих на Кримському півострові та в Російській Федерації».

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.