Росія мала виконати три умови для повернення до ПАРЄ – Кулеба

Переговори про повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи активізувалися на початку 2019 року, заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба в ефірі «5 каналу». Росія мала виконати три умови: повернути українських полонених моряків, надати доступ комісару Ради Європи з прав людини до анексованого Криму і сплатити внески.

За його словами, згодом Європа дала зрозуміти Росії, що вона може повернутися і без цих умов.

Він зазначив, що російська нота українському МЗС щодо моряків з'явилася не через рішення ПАРЄ повернути російську делегацію, а тому що спливав кінцевий термін, наданий Міжнародним трибуналом ООН.

«Просто так збіглося в часі, що в ніч з 24 на 25 червня якраз ухвалили цю резолюцію, а 25 спливав термін. Тому я підтверджую, що тема моряків в ПАРЄ лунала. Але я переконаний, що Росія не збиралася виконувати ці три вимоги, бо вони розуміли, що коаліція на їхню користь вже зайшла в такий стан, коли поверне їх без жодних поступок. Я думаю, сталося саме так», – сказав Кулеба.

У ніч на 25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка дала змогу російській делегації повернутися до роботи в асамблеї вперше після 2015 року. Документ підтримали 118 депутатів, 62 проголосували проти, 10 – утрималися.

Резолюція вносить поправки в регламент ПАРЄ і виключає можливість позбавляти будь-яку делегацію права голосу, навіть якщо повноваження членів делегації оскаржуються або переглядаються. Вони також не можуть бути позбавлені права на виступ і права на представництво в асамблеї і її структурах.

Після цього російська делегація подала заявку на підтвердження своїх повноважень.

26 червня Парламентська асамблея Ради Європи погодилася повернути делегацію Росії без жодних санкцій. Після дебатів депутати ПАРЄ відхилили всі поправки, запропоновані представниками України, Грузії, Великої Британії, Латвії та інших держав.