Комітет Парламентської асамблеї ОБСЄ схвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі схвалив резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму, Чорного й Азовського морів.

Про це член постійної делегації України у Парламентській асамблеї ОБСЄ Рефат Чубаров написав у фейсбуці.

«Резолюція щодо мілітаризації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного і Азовського морів, незважаючи на шалений спротив та галас росіян, схвалена», – зазначив Чубаров.

Він додав, що резолюцію підтримали 54 члени комітету, проти – 6, утримались – 6.

Після окупації Криму в 2014 році Росія активно мілітаризує український півострів, проводячи там регулярні військові навчання.