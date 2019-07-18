Кремль про обмін «всіх на всіх»: Україна і Росія по-різному розуміють цей формат

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляє, що розуміння формату обміну полонених «всіх на всіх» в Україні і Росії є різним. Пєсков сказав про це 18 липня, коментуючи вчорашню заяву президента України Володимира Зеленського, який сказав, що президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови запропонував йому обмін утримуваними у форматі «всіх на всіх».

«У ході телефонної розмови дійсно згадувалася ідеальна формула «всіх на всіх», говорилося, що в підсумку саме до цієї формули було б бажано прийти. Але при цьому робилася обмовка, що розуміння слова «всіх» у російської й української сторін різне в деяких аспектах. Тому експерти мають зблизити це розуміння, і тоді реалізація [цього формату] стане більш вірогідною», – цитує Пєскова російське державне агентство новин ТАСС.

Зеленський напередодні додав, що насамперед потрібно повернути «всіх тих, хто є в Росії, є в Криму, і почнемо з моряків».

«Мені здається, що це нормальний крок для відновлення діалогу й реальний сильний крок до того, щоб припинити війну», – зазначив український президент.

Водночас Пєсков «прекрасним першим кроком до нормалізації російсько-українських відносин» назвав звільнення головного редактора «РИА Новости-Україна» Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді.