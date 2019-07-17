Зеленський: Путін запропонував обмін «усіх на всіх»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови запропонував йому обмін утримуваними у форматі «всіх на всіх».

«Президент Російської Федерації мені сказав, що бачить вирішення питання полонених усіх на всіх. Я йому відверто сказав, що всіх на всіх я – з радістю, але є одна ситуація. Справа в тому, що список наших усіх, тих хлопців, які перебувають саме на тимчасово окупованих територіях, не збігається зі списком людей, які контролюють зараз наші тимчасово окуповані території», – заявив Зеленський у блозі на Ютуб-каналі «Зе!Президент».

Він зазначив, «всіх на всіх ми обов'язково зробимо, але спочатку повернімо всіх тих, хто є в Росії, є в Криму, і почнемо з моряків».

«Мені здається, що це нормальний крок для відновлення діалогу й реальний сильний крок до того, щоб припинити війну», – зазначив Зеленський.