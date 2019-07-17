У Мінську домовилися почати підготовку до обміну утримуваними – речниця

У столиці Білорусі Мінську Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі домовилася почати підготовку до обміну утримуваними особами, повідомила Дарка Оліфер, речниця голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми у «Фейсбуці».

«Домовилися в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб та подальше підтвердження утримуваних осіб», – написала Оліфер.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що для «процесуальної очистки» їм необхідно близько місяця. За словами представників бойовиків, українська сторона попросила про шість тижнів.

За даними Оліфер, у гуманітарній підгрупі підтвердили місцеперебування 69 українців, яких Київ прагне звільнити з полону. Водночас у закладах української пенітенціарної служби перебуває 208 людей, яких запитують підтримувані Росією бойовики.

Крім того, сторони домовилися про нове безстрокове перемир'я з 21 липня.