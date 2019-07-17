У Мінську домовилися почати підготовку до обміну утримуваними – речниця

У столиці Білорусі Мінську Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі домовилася почати підготовку до обміну утримуваними особами, повідомила Дарка Оліфер, речниця голови української делегації в ТКГ Леоніда Кучми у «Фейсбуці».
«Домовилися в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення підтверджених осіб та подальше підтвердження утримуваних осіб», – написала Оліфер.
В угрупованні «ДНР» заявляють, що для «процесуальної очистки» їм необхідно близько місяця. За словами представників бойовиків, українська сторона попросила про шість тижнів.
За даними Оліфер, у гуманітарній підгрупі підтвердили місцеперебування 69 українців, яких Київ прагне звільнити з полону. Водночас у закладах української пенітенціарної служби перебуває 208 людей, яких запитують підтримувані Росією бойовики.
Крім того, сторони домовилися про нове безстрокове перемир'я з 21 липня.
- Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
- Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.
- 27 грудня 2017 року на Донбасі між українською стороною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся обмін утримуваними особами. Він був запланований за формулою «306 на 74». Українській стороні 27 грудня передали 74 людини, проте одна з них вирішила залишитися на непідконтрольній українській владі території. Київ передав бойовикам 233 людини.
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