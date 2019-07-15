Суд над Вишинським, на якому його можуть звільнити з-під варти, перенесли

Подільський районний суд Києва переніс на 19 червня засідання у справі керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, на якому його можуть звільнити з-під варти. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Засідання з розгляду подальшого запобіжного заходу Вишинського було призначено на 15 червня, але воно було перенесено, оскільки стало відомо, що один з членів суддівської колегії перебуває в нарадчій кімнаті. Це означає, що суддя ухвалює рішення в іншій справі і не може брати участь в процесі.

Адвокат Андрій Доманський, який захищає Кирила Вишинського, у коментарі журналістам заявив, що суд перенесено з технічної причини, але не виключив можливий політичний підтекст.

«Я думаю, що це саме збіг технічних обставин, але я не виключаю політичних моментів, оскільки ми розуміємо, що до цієї справи прикуто дуже багато уваги, як з боку преси, так і з боку міжнародних спостерігачів», – заявив Доманський.

Він додав, що 19 червня клопотатиме про звільнення Кирила Вишинського під особисте зобов'язання.

Прокурор Євген Комаровський заявив, що наполягатиме на продовженні арешту журналіста без права виходу під заставу. За його словами, необхідність такої міри обґрунтована тим, що на волі Вишинський може сховатися від слідства.

Про те, що Кирила Вишинського можуть відпустити з СІЗО, обравши інший запобіжний захід, написала сьогодні вранці речниця Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

Це стало можливим тому, що 25 червня Конституційний суд скасував норму Кримінально-процесуального кодексу, згідно з якою до обвинувачених у державній зраді застосовується тільки найжорсткіший запобіжний захід – тримання під вартою.

Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді (ст. 111 ККУ). Через два дні він був заарештований і відтоді перебуває в СІЗО.

4 травня його справу почав розглядати Подільський районний суд Києва. Крім держзради Вишинському інкримінують спробу повалення конституційного ладу (ст. 109 ККУ), сепаратизм (ст. 110), розпалювання національної ворожнечі (ч. 1 ст. 161) і незаконне зберіганні зброї (ч. 1 ст. 263).

Вишинський обвинувачується в тому, що на посаді керівника «РИА Новости-Украина» він «сприяв підривній діяльності Росії проти України». За версією прокуратури, сприяння полягало в тому, що в період з 2014 по 2018 року Вишинський розмістив на сайті своєї агенції 72 статті «антиукраїнського спрямування», а гроші на цю діяльність підсудному переказувало МІА «Россия Сегодня» через через кіпрський офшор і фірму з Сербії.

Сам Вишинський відкидає всі обинувачення і вважає справу проти себе політично вмотивованою. Він заявляє, що всі матеріали на сайті «РИА Новости-Украина», в яких обвинувачення вбачає склад злочину, відповідали стандартам журналістики.

Після арешту Вишинський відмовився від українського громадянства і звернувся за допомогою до президента Росії Володимира Путіна. Російське МЗС неодноразово вимагало від України звільнити Вишинського і називало його переслідування політично мотивованим.