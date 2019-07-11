Венедиктов привіз Зеленському листа від матері Вишинського

Головний редактор російської радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов привіз до Києва листа президентові України Володимиру Зеленському від матері заарештованого головного редактора «РИА-Новости Україна» Кирила Вишинського.

«Привіз особистого листа мами Кирила Вишинського Лариси Романівни президенту України Володимиру Зеленському. Адресату передали», – повідомив Венедиктов у своєму Telegram-каналі.

На 15 липня заплановане чергове засідання у справі керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського. Суддя у справі 3 липня дав прокурорам 12 днів на ознайомлення зі справою. Сам Вишинський тоді заявив, що прокуратура зумисне змінила групу прокурорів, щоб не дати змоги суду розглянути питання про зміну йому запобіжного заходу.

Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року. В той же день в редакції «РИА Новости Украина» і в нього вдома в Києві відбулися обшуки, під час яких у журналіста знайшли паспорт громадянина Росії і медаль «За повернення Криму». 17 травня Вишинський був заарештований і відтоді перебуває в СІЗО.

СБУ заявила, що агенція «РИА Новости-Украина», якою керував Вишинський, проводила підривну діяльність проти України.

Сам затриманий неодноразово відкидав звинувачення на свою адресу. Після затримання він заявив про вихід з українського громадянства і звернувся за допомогою до президента Росії Володимира Путіна. Російське МЗС неодноразово вимагало від України звільнити Вишинського і називало його переслідування політично мотивованим.