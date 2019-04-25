Суд над Вишинським: прокурори оголосили обвинувачення в спробі повалення конституційного ладу

Сторона обвинувачення продовжила оголошувати обвинувальний акт у справі керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського в Подільському районному суді Києва. 25 квітня тут відбулося третє засідання у справі Вишинського, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Фрагмент документа, який зачитали прокурори, стосувався обвинувачень у діях, спрямованих на повалення конституційного ладу (стаття 109) і посяганні на територіальну цілісність України (стаття 110 Кримінального кодексу України).

Зокрема, прокурори заявили, що в період з березня по травень 2014 року Вишинський розмістив на сайті «РИА Новости-Украина» 16 статей «антиукраїнського і пропагандистського спрямування». Ці публікації, за версією прокуратури, містили заклики до зміни кордонів, захоплення влади, повалення конституційного ладу в Україні і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Переважно статті були присвячені подіям у Криму і на Донбасі. Прокурори заявили, що фактичними замовниками цих публікацій було МІА «Россия Сегодня», яке здійснювало фінансування агенції «РИА Новости-Украина» через кіпрський офшор.

Всього прокурори встигли прочитати 23 сторінки обвинувального акту: з 34-ої по 57-му. Чергове засідання призначене на 2 травня.

Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року. В той же день в редакції «РИА Новости Украина» і в нього вдома в Києві відбулися обшуки, під час яких у журналіста знайшли паспорт громадянина Росії і медаль «За повернення Криму». 17 травня Вишинський був заарештований і відтоді перебуває в СІЗО.

СБУ заявила, що агенція «РИА Новости-Украина», якою керував Вишинський, проводила підривну діяльність проти України.

Сам затриманий неодноразово відкидав звинувачення на свою адресу. Після затримання він заявив про вихід з українського громадянства і звернувся за допомогою до президента Росії Володимира Путіна. Російське МЗС неодноразово вимагало від України звільнити Вишинського і називало його переслідування політично мотивованим.