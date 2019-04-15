Прокуратура звинуватила керівника «РИА Новости-Украина» Вишинського в публікації 72 «антиукраїнських» статей

Прокуратура звинуватила керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського в розміщенні 72 статей «антиукраїнського спрямування». Про це 15 квітня заявили прокурори Арно Ліллемяе і Євген Комаровський, коли оголошували обвинувальний акт у Подільському райсуді Києва, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Під час зачитування документу обвинувачі заявили, що ці статті Вишинський розмістив в період з 2014 по 2018 роки. За версією прокурорів, матеріали містили «недостовірну, необ’єктивну, упереджену інформацію щодо України, української влади і армії і спростовували російську агресію проти України». Також звинувачення вважає, що ці матеріали «виправдовували можливий вихід окремих регіонів Донецької та Луганської областей зі складу України».

Прокурори зазначили, що агенція «РИА Новости-Украина» фактично була представництвом держпідприємства МІА «Россия Сегодня». Однак вона було зареєстрована як незалежна юридична особа і отримувала фінансування не безпосередньо з Москви, а через фірми прокладки. Обвинувачення стверджує, що гроші надходили спочатку від офшора з Кіпру, а потім від компанії «SPN Media Solutions DOO Beograd» з Сербії, кінцевим бенефіціарним власником якої є МІА «Россия Сегодня». Ці компанії нібито пересилали кошти на рахунок ТОВ «Інтерселект», директором якого є Вишинський. Прокурори заявили, що за цією схемою з 2015 по 2018 роки екс-керівник «РИА Новости-Украина» отримав від МІА «Россия Сегодня» 257 тисяч 100 доларів США і 2 мільйони 134 тисячі євро.

15 квітня прокурори встигли зачитати 34 з 79 сторінок обвинувального акту. Чергове засідання заплановано на 25 квітня.

Після суду Вишинський в заяві для журналістів назвав обвинувальний акт «набором малозрозумілих звинувачень, під якими немає нічого крім брехні і фантазій прокуратури і Служби безпеки».

Засідання, яке відбулося 15 квітня, було другим за рахунком. Суд у справі Вишинського розпочався 4 квітня.

Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року. В той же день в редакції «РИА Новости Украина» і в нього вдома в Києві відбулися обшуки, під час яких у журналіста були знайдені паспорт громадянина Росії і медаль «За повернення Криму». 17 травня Вишинський був заарештований і відтоді перебуває в СІЗО.

СБУ заявила, що агенція «РИА Новости-Украина», якою керував Вишинський, проводила підривну діяльність проти України. Сам затриманий неодноразово відкидав звинувачення на свою адресу. Після затримання він заявив про вихід з українського громадянства і звернувся за допомогою до президента Росії Володимира Путіна.

Російське МЗС неодноразово вимагало від України звільнити Вишинського і називало його переслідування політично мотивованим.