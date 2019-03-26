Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
26 Березень 2019, Київ 19:59
Новини | Політика

Розгляд справи Вишинського по суті розпочнеться 4 квітня – суд

Кирило Вишинський

Дивитись коментарі

Перше засідання суду з розгляду по суті справи проти керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського призначене на 14:30 4 квітня, вирішила 26 березня колегія суддів Подільського райсуду Києва.

Раніше 26 березня суд вирішив продовжити тримання Вишинського за ґратами до 24 травня.

Головний редактор «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Суд у Києві частково задовольнив клопотання захисту Вишинського, Москалькова задоволена

5 березня Вишинському був вручений обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування. Підготовче засідання у справі призначене на 26 березня в Подільському суді Києва. Вишинський перебуватиме в Лук'янівському СІЗО в Києві, куди його етапували з Херсона.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді і веденні підривної інформаційної діяльності проти України.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Щомісяця, за даними слідства, він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, ці гроші, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Вишинський усі звинувачення відкидає.

2 липня 2018 року перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що Україна готова розглянути внесення Вишинського в списки на обмін.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG