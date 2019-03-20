Суд у Києві частково задовольнив клопотання захисту Вишинського, Москалькова задоволена

Касаційний кримінальний суд Верховного суду України 20 березня частково задовольнив клопотання сторони захисту головного редактора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, передавши справу на розгляд до Великої палати цього ж суду. Дата розгляду клопотання ще не призначена.

Захист Вишинського також просив суд під час засідання за скаргою на його арешт дозволити журналісту перебувати поруч з адвокатами, а не в скляному боксі. Захисники аргументували своє клопотання тим, що вирок Вишинському ще не оголошений, а захист хоче з ним поспілкуватися. Сторона обвинувачення не заперечувала, суд задовольнив клопотання сторони захисту.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова, яка 20 березня відвідала засідання в справі Вишинського, відзначила, що «задоволена підсумком засідання», інформує її офіційний сайт.

Передачу справи на розгляд Великої палати суду Москалькова назвала «позитивним» рішення, яке, на її думку, «дозволить розглянути більш об’єктивно і всебічно справу, можливо, навіть породити прецедент і внесення змін до законодавства щодо багатьох інших людей, що потрапили в таке ж становище».

5 березня Вишинському був вручений обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування. Підготовче засідання у справі призначене на 26 березня в Подільському суді Києва. Вишинський перебуватиме в Лук'янівському СІЗО в Києві, куди його етапували з Херсона.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді і веденні підривної інформаційної діяльності проти України.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Щомісяця, за даними слідства, він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, ці гроші, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Вишинський усі звинувачення відкидає. Суд в Херсоні 8 лютого продовжив його арешт до 8 квітня.

2 липня 2018 року перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що Україна готова розглянути внесення Вишинського в списки на обмін.