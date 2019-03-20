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20 Березень 2019, Київ 16:30
Новини | Політика

Суд у Києві частково задовольнив клопотання захисту Вишинського, Москалькова задоволена

Головний редактор «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський

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Касаційний кримінальний суд Верховного суду України 20 березня частково задовольнив клопотання сторони захисту головного редактора «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, передавши справу на розгляд до Великої палати цього ж суду. Дата розгляду клопотання ще не призначена.

Захист Вишинського також просив суд під час засідання за скаргою на його арешт дозволити журналісту перебувати поруч з адвокатами, а не в скляному боксі. Захисники аргументували своє клопотання тим, що вирок Вишинському ще не оголошений, а захист хоче з ним поспілкуватися. Сторона обвинувачення не заперечувала, суд задовольнив клопотання сторони захисту.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова, яка 20 березня відвідала засідання в справі Вишинського, відзначила, що «задоволена підсумком засідання», інформує її офіційний сайт.

Передачу справи на розгляд Великої палати суду Москалькова назвала «позитивним» рішення, яке, на її думку, «дозволить розглянути більш об’єктивно і всебічно справу, можливо, навіть породити прецедент і внесення змін до законодавства щодо багатьох інших людей, що потрапили в таке ж становище».

5 березня Вишинському був вручений обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування. Підготовче засідання у справі призначене на 26 березня в Подільському суді Києва. Вишинський перебуватиме в Лук'янівському СІЗО в Києві, куди його етапували з Херсона.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді і веденні підривної інформаційної діяльності проти України.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Щомісяця, за даними слідства, він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, ці гроші, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Вишинський усі звинувачення відкидає. Суд в Херсоні 8 лютого продовжив його арешт до 8 квітня.

2 липня 2018 року перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що Україна готова розглянути внесення Вишинського в списки на обмін.

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