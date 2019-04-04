У Києві розпочався суд над керівником «РИА Новости-Украина» Вишинським

Подільський районний суд Києва 4 квітня почав розглядати справу головного редактора «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, обвинуваченого в сепаратизмі, держзраді і спробі повалення конституційного ладу, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На початку засідання конвой завів Вишинського в кабіну для підсудних, і адвокат Андрій Доманський подав клопотання про те, щоб його клієнт перебував поруч зі своїми захисниками. Суддівська колегія задовольнила це прохання, і підсудний перемістився на лаву до адвокатів.

Після цього прокурори Євген Комаровський і Станіслав Мурачьов почали оголошувати обвинувальний акт. Згідно з цим документом, Вишинський обвинувачується в скоєнні злочинів, передбачених п’ятьома статтями Кримінального кодексу: дії, спрямовані на повалення конституційного ладу (стаття 109), сепаратизм (стаття 110), держзрада (стаття 111), розпалювання національної ворожнечі (частина 1 стаття 161 ) та незаконне поводження зі зброєю (частина 1 стаття 263).

Прокурори заявили, що не пізніше 4 березня 2014 року підсудний очолив представництво міжнародного інформаційного агентства «Россия Сегодня» в Україні. До завдань цього агентства, за версією обвинувачення, входило «проведення підривної діяльності проти України».

Прокурори перерахували кілька десятків текстових матеріалів, розміщених на сайті «РИА Новости-Украина», які, як вважає слідство, мали «антиукраїнське спрямування». Ці статті, за версією обвинувачення, містили заклики до зміни меж території України, повалення конституційного ладу і розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Зазначені матеріали публікувалися на сайті «РИА Новости-Украина» з березня 2014 до 2017 року.

Прокурори оголошували обвинувальний акт понад годину і встигли зачитати 18 сторінок документа. Після цього судді оголосили перерву до 15 квітня. Сам Вишинський на суді не виступав. Після засідання у відповідь на прохання кореспондента Радіо Свобода прокоментувати обвинувачення він заявив: «Це маячня собача просто, єдиний коментар, який я можу сьогодні дати»

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді і веденні підривної інформаційної діяльності проти України.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Щомісяця, за даними слідства, він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, ці гроші, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Вишинський усі звинувачення відкидає. 5 березня йому вручили обвинувальний акт.

Російський МЗС неодноразово вимагав від України звільнити Вишинського і називав його переслідування політично мотивованим.