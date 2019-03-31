У Вишинського немає скарг на здоров’я – омбудсмен

У керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинський немає скарг на здоров’я в київському СІЗО, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

«Особисто переконалася, що скарг на здоров‘я в нього немає. Кирило чекає лише на стоматологічну допомогу. На моє питання, чи піде він на вибори, Вишинський відповів, що скористається своїм конституційним правом», – розповіла Денісова.

26 березня суд вирішив продовжити тримання Вишинського за ґратами до 24 травня.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді і веденні підривної інформаційної діяльності проти України.

За даними СБУ, Вишинський за завданням Москви готував інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, пізніше в Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Щомісяця, за даними слідства, він отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, ці гроші, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Вишинський усі звинувачення відкидає. 5 березня йому був вручений обвинувальний акт.