Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу щодо затримання Вишинського

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду залишила без задоволення скаргу адвокатів керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського щодо незаконності його затримання, повідомляє портал Судової влади України.

«Проголошення повного тексту судового рішення відбудеться 3 червня, ознайомитися з ним можна буде в Єдиному державному реєстрі судових рішень», – йдеться в повідомленні.

7 травня Подільський районний суд Києва 7 травня продовжив арешт керівнику «РИА Новости-Украина» Кирилу Вишинському до 22 липня.

Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року. В той же день в редакції «РИА Новости Украина» і в нього вдома в Києві відбулися обшуки, під час яких у журналіста знайшли паспорт громадянина Росії і медаль «За повернення Криму». 17 травня Вишинський був заарештований і відтоді перебуває в СІЗО.

СБУ заявила, що агенція «РИА Новости-Украина», якою керував Вишинський, проводила підривну діяльність проти України.

Сам затриманий неодноразово відкидав звинувачення на свою адресу. Після затримання він заявив про вихід з українського громадянства і звернувся за допомогою до президента Росії Володимира Путіна. Російське МЗС неодноразово вимагало від України звільнити Вишинського і називало його переслідування політично мотивованим.