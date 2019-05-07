Керівнику «РИА Новости-Украина» Вишинському продовжили арешт

Подільський районний суд Києва 7 травня продовжив арешт керівнику «РИА Новости-Украина» Кирилу Вишинському до 22 липня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода

Термін арешту Вишинського закінчувався 24 травня, а наступне засідання відбудеться у червні, тому що один з членів суддівської колегії йде у відпустку. Через це головуюча суддя Олена Павленко поставила на розгляд питання про необхідність продовження запобіжного заходу.

Прокурор Роман Мурачов подав клопотання з проханням залишити Вишинського під арештом ще на два місяці. Він обґрунтував необхідність такої міри тим, що підсудний має російське громадянство і може втекти до Росії. Також, на думку прокурора, існують ризики того, що на волі підсудний знищить докази та може вчиняти тиск на свідків. Обвинувач додав, що, згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, статті, які інкримінують Вишинському, не передбачають іншої міри запобіжного заходу, крім арешту.

Захист виступив проти продовження арешту і клопотав про вихід Вишинського під домашній арешт. Адвокат Ігор Маркін заявив, що прокурор ніяк не аргументував своє прохання залишити Вишинського в СІЗО, і його клопотання ґрунтується лише на припущеннях. На думку захисника, обвинувач не навів доказів того, що підсудний може вчиняти тиск на свідків і знищити докази.

Другий адвокат Андрій Доманський заявив, що, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, Вишинського можна відпустити під домашній арешт, попри те, що йому інкримінують особливо тяжкі статті.

Сам Вишинський підтримав клопотання про переведення його під домашній арешт. Він заявив, що в разі застосування такого запобіжного заходу, СБУ зможе стежити за його пересуваннями, в зв’язку з чим він фізично не зможе втекти. Обгрунтовуючи свою позицію, Вишинський навів приклад народного депутата Надії Савченко та її соратника Володимира Рубана, які, на його думку, звинувачуються в більш тяжких злочинах але перебувають на волі.

Заслухавши думки сторін, головуюча суддя Павленко визнала більш переконливими аргументи прокурора і задовольнила його клопотання. Арешт Вишинського був продовжений ще на 60 діб.

Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року. В той же день в редакції «РИА Новости Украина» і в нього вдома в Києві відбулися обшуки, під час яких у журналіста знайшли паспорт громадянина Росії і медаль «За повернення Криму». 17 травня Вишинський був заарештований і відтоді перебуває в СІЗО.

СБУ заявила, що агенція «РИА Новости-Украина», якою керував Вишинський, проводила підривну діяльність проти України.

Сам затриманий неодноразово відкидав звинувачення на свою адресу. Після затримання він заявив про вихід з українського громадянства і звернувся за допомогою до президента Росії Володимира Путіна. Російське МЗС неодноразово вимагало від України звільнити Вишинського і називало його переслідування політично мотивованим.