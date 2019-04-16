Гройсман у Словаччині прокоментував справу Вишинського

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту до Словаччини прокоментував справу керівника «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського.

«Усі, хто приходить до нас зі злом, має стикатися або з українською армією, або з українським чи міжнародним правосуддям», – сказав голова українського уряду 16 квітня, відповідаючи на запитання журналістів.

У рамках візиту керівника українського уряду до Братислави прем’єр-міністри України та Словацької Республіки Володимир Гройсман та Петер Пеллегріні підписали двосторонні договори щодо удосконалення процедур прикордонного руху та використання авіаційного простору, інформує Урядовий портал.

Прокуратура звинувачує Вишинського в розміщенні 72 статей «антиукраїнського спрямування». Про це 15 квітня заявили прокурори Арно Ліллемяе і Євген Комаровський, коли оголошували обвинувальний акт у Подільському райсуді Києва.

Під час зачитування документу обвинувачі заявили, що ці статті Вишинський розмістив в період з 2014 по 2018 роки. За версією прокурорів, матеріали містили «недостовірну, необ’єктивну, упереджену інформацію щодо України, української влади і армії і спростовували російську агресію проти України». Також звинувачення вважає, що ці матеріали «виправдовували можливий вихід окремих регіонів Донецької та Луганської областей зі складу України».

Прокурори зазначили, що агенція «РИА Новости-Украина» фактично була представництвом держпідприємства МІА «Россия Сегодня». Однак вона було зареєстрована як незалежна юридична особа і отримувала фінансування не безпосередньо з Москви, а через фірми-прокладки.

Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року. В той же день в редакції «РИА Новости Украина» і в нього вдома в Києві відбулися обшуки, під час яких у журналіста були знайдені паспорт громадянина Росії і медаль «За повернення Криму». 17 травня Вишинський був заарештований і відтоді перебуває в СІЗО.

Російське МЗС неодноразово вимагало від України звільнити Вишинського і називало його переслідування політично мотивованим.