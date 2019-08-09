Нацрада з телерадіомовлення не дозволить філії «Еха Москви» в Україні – член Нацради

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не дозволить відкрити в Україні філію російської радіостанції «Ехо Москви», заявив член Нацради Сергій Костинський.

«Навіть не знаю, куди пану Венедиктову (головному редакторові станції – ред.) потрібно буде прийти, щоб отримати право на створення філії «Ехо Москви» в Україні. Двері НацРади для нього і його «любих друзів» точно будуть зачинені», – написав Костинський у фейсбуці.

Сама Нацрада як регуляторний орган наразі не оприлюднювала своєї позиції в цій справі.

Попереднього дня, 8 серпня, проросійське пропагандистське видання «Страна.ua» повідомило, що головний редактор російської станції Олексій Венедиктов, який прибув до Києва, має намір відкрити в Україні бюро своєї станції. При цьому, за його словами, бюро мало б створювати «якісні програми російською мовою, які захочуть купувати місцеві радіостанції, щоб мовити звідси в Росію про те, що відбувається в Україні».

Але Венедиктов наголосив, що проект запрацює лише за умови, що буде переглянуто закон про мовні квоти на радіо, який нині забороняє суто російськомовне мовлення. І, за його словами, він веде розмови з людьми з команди нового президента України Володимира Зеленського про те, чи буде «корекція закону про мову».

При цьому, пише видання, Венедиктов висловив сподівання, що мовні квоти в Україні будуть скоро переглянені і навіть скасовані. Він додав, що свою пропозицію чи прохання про це він висловлює співрозмовникам в офісі президента України в перебігу своїх останніх візитів до Києва.

Ці заяви Олексія Венедиктова викликали різкі реакції в суспільстві, які, зокрема, відобразилися в соцмережах.

У згаданому інтерв’ю Венедиктов також сказав, що намагався організувати бюро «Еха Москви» протягом усього 2013 року.

А ще 2010 року в інтерв’ю виданню «Українська правда» він казав, що вже протягом восьми років до того намагався відкрити «Ехо Москви» в Києві – «умовно, «Ехо Києва». Іще тоді він говорив, що ця станція мала б мовити виключно російською мовою.

2015 року в Україні запрацював сайт із назвою «Ехо Києва», оформлений у стилі «Еха Москви», його головним редактором була зазначена Леся Рябцева – колишня помічниця Венедиктова, яка якраз тими днями залишила цю посаду, а як його адреса в Києві була вказана будівля, що не існує. Венедиктов тоді заявляв, що це «Ехо Києва» не має нічого спільного з його «Ехом Москви».

Російська радіостанція «Ехо Москви» створює собі репутацію чи не єдиного «вільного засобу інформації» в сучасній Росії, вона дає слово і прихильникам лінії Кремля, і деяким її супротивникам. За повідомленнями, її мажоритарним власником, на 66%, є холдинг «Газпром медіа» російського державного газового монополіста «Газпром», решта належить журналістам станції, переважно самому Венедиктову.

При цьому через спосіб подачі низки передач на українські теми останніми роками ставлення до станції в Україні значно погіршилося.