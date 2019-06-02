Дружина та дочка відвідали Сущенка в колонії – адвокат

Дружина та дочка відвідали у виправній колонії засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка, повідомив його громадський захисник Марк Фейгін у Twitter.

«Дружина і дочка українського політв'язня Романа Сущенка відвідали його з тривалим, триденних побаченням у ВК-11 в Кірово-Чепецку (Кіровської області – ред.). У Романа поки все благополучно. Сподіваюся, нова влада в Києві займеться обміном українця Сущенка на [керівника видання «РИА Новости-Украина» Кирила] Вишинського», – написав Фейгін.

Романа Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії у жовтні 2016 року за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Українські спецслужби це заперечують, а правозахисники називають справу проти нього політично мотивованою. Сущенку дали 12 років за ґратами.

Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року. У той же день в редакції «РИА Новости Украина» і в нього вдома в Києві відбулися обшуки, під час яких у журналіста знайшли паспорт громадянина Росії і медаль «За повернення Криму». 17 травня Вишинський був заарештований і відтоді перебуває в СІЗО.

СБУ заявила, що агенція «РИА Новости-Украина», якою керував Вишинський, проводила підривну діяльність проти України.

Сам затриманий неодноразово відкидав звинувачення на свою адресу.