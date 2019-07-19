Росія має повернути Україні полонених моряків не в рамках обміну – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має повернути Україні військовополонених моряків не в рамках обміну.
«Ми не кажемо про обмін з приводу наших моряків, моряків нам повинні повернути», – сказав Зеленський журналістам в Києві.
Водночас він повторив озвучену його офісом напередодні позицію, що Київ готовий звільнити заарештованого головного редактора «РИА Новости-Украина» Кирила Вишинського, якщо Росія одночасно звільнить українського кінорежисера Олега Сенцова.
«Ми готові Вишинського обміняти. Сенцов – це як приклад, ми готові обміняти на Сенцова, але це не розмінна монета», – сказав Зеленський.
За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росієюбіля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.
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