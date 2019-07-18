У Зеленського пропонують Кремлю одночасно звільнити Вишинського і Сенцова

В Офісі президента України Володимира Зеленського пропонують в ході «першого кроку доброї волі» одночасно звільнити головного редактора «РИА Новости-Україна» Кирила Вишинського, якого тримають під вартою в Україні, та українського режисера і політв’язня Олега Сенцова, якого утримують в російській колонії. Про це заявила прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель.

Таким чином вона прокоментувала заяву речника президента Росії Дмитра Пєскова, який запропонував Києву звільнити Вишинського.

«В Офісі Президента з великою зацікавленістю дізналися про пропозицію Російської Федерації щодо звільнення Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України. Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч – звільнивши Олега Сенцова. І для взаємної переконаності у спільній добрій волі ми пропонуємо зробити це одночасно», – написала Мендель.

Раніше 18 липня прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував Києву звільнити Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Це, на думку Пєскова, стало б «прекрасним першим кроком до нормалізації російсько-українських відносин».

Головний редактор «РИА Новости-Украина» Кирило Вишинський був затриманий 15 травня 2018 року за підозрою в державній зраді (ст. 111 ККУ). Через два дні він був заарештований і відтоді перебуває в СІЗО.

4 травня його справу почав розглядати Подільський районний суд Києва. Крім держзради Вишинському інкримінують спробу повалення конституційного ладу (ст. 109 ККУ), сепаратизм (ст. 110), розпалювання національної ворожнечі (ч. 1 ст. 161) і незаконне зберіганні зброї (ч. 1 ст. 263).

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Вишинський обвинувачується в тому, що на посаді керівника «РИА Новости-Украина» він «сприяв підривній діяльності Росії проти України». За версією прокуратури, сприяння полягало в тому, що в період з 2014 по 2018 року Вишинський розмістив на сайті своєї агенції 72 статті «антиукраїнського спрямування», а гроші на цю діяльність підсудному переказувало МІА «Россия Сегодня» через через кіпрський офшор і фірму з Сербії.​

Кримського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка разом із ще двома людьми затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.