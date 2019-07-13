МЗС вимагає від Росії звільнити Сенцова, якому виповнилося 43 роки

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії звільнити засудженого кінорежисера Олега Сенцова, якому 13 липня виповнилося 43 роки.

«Сьогодні режисер Олег Сенцов визначає 43-й день народження. Він, незаконно затриманий та засуджений, перебуває в російській в’язниці вже шостий рік. Ми – разом із Олегом і повторюємо вимогу звільнити його», – йдеться в заяві МЗС у Twitter.

Кримського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка разом із ще двома людьми затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч людей.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.