Режисер Олег Сенцов відзначає 43-й день народження у російській в’язниці

Ув’язненому на півночі Росії українському режисеру і письменнику Олегу Сенцову у суботу, 13 липня, виповнюється 43 роки. Це вже шостий день народження, який той зустрічає в тюрмі.

Його адвокат Дмитро Дінзе написав напередодні, що Сенцов почувається нормально і пише в колонії нові оповідання.

Як анонсувала раніше керівниця «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук, акції на підтримку Олега Сенцова 13 липня заплановані сьогодні по всьому світу. Окрім українських міст, заходи заплановані також у США, Канаді, Великій Британії, Німеччині, Латвії, Люксембургу, а також у російській столиці.

Вчора під час церемонії відкриття 10-го міжнародного кінофестивалю в Одесі говорили про українських політв’язнів у Росії, окрім того, перед кожним фільмом фестивалю показують короткий ролик про долю Олега Сенцова, в якому є заклик до його звільнення.

Кримського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка разом із ще двома людьми затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч людей.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.