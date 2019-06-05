Сенцов «нормально почувається» – адвокат Дінзе

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов «нормально почувається» , повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії 5 червня адвокат Дмитро Дінзе, який відвідав підзахисного в колонії в північному місті Лабитнангі.

За словами Дінзе, зараз Сенцов продовжує займатися творчістю, працює над другим фільмом.

«Нещодавно написав роман, відправив, і скоро повинні його видати. Наскільки я зрозумів, написав оповідання, які теж скоро повинні видаватися. Зараз починає працювати над другим фільмом», – розповів адвокат.

Дінзе додав, що самопочуття у Олега Сенцова в нормі.

«В принципі, він нормально почувається. Сьогодні у нього був гарний настрій. Здоров’я теж у нормі, набрав нормальну фізичну форму. Відповідно, по здоров’ю якихось скарг немає», – сказав адвокат.

Дінзе додав, що з адміністрацією колонії в українського режисера скандалів і конфліктів немає.

У 2011 року Олег Сенцов зняв фільм «Гамер». Це історія про кримського юнака, який будує кар’єру кіберспортсмена. Другий фільм «Носоріг» Олег так і не закінчив, роботу над ним призупинив Євромайдан, активним учасником якого він був, потім події в Криму і арешт.

Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці теракту в анексованому Криму. Свою провину він не визнає. Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії. Минулого року режисер 145 днів тримав голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.