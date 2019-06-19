Сенцов і Кольченко подали в ЄСПЛ заперечення на позицію Росії в їхній справі – правозахисник

Ув’язнені в Росії український режисер із Криму Олег Сенцов і кримський анархіст Олександр Кольченко подали до Європейського суду з прав людини заперечення на позицію Росії в їхній справі. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив голова міжнародної правозахисної групи «Агора», російський правозахисник Павло Чиков.

«Відмовляються від будь-якого мирової угоди, в повному обсязі підтверджують аргументи скарг. На цьому комунікація у справі завершена, наступна новина у справі – рішення ЄСПЛ», – написав Чиков.

Він також оприлюднив копію документа, адресованого ЄСПЛ.

Чиков також зазначив, що представляти інтереси і Сенцова, і Кольченка буде адвокат «Агори» Наталія Добрева.

Наприкінці квітня 2019 року влада Росії оприлюднила відповідь на питання ЄСПЛ у зв’язку зі «справою Сенцова і Кольченка». У ньому російська влада стверджує, що питання про фальсифікацію оприлюднених у російському суді доказів у справі українського режисера Олега Сенцова перебуває поза компетенцією Європейського суду з прав людини.

Восени 2018 року керівник міжнародної правозахисної групи «Агора» Павло Чиков заявив, що Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду позов Сенцова про порушення його права на свободу та безпеку, а також застосування до нього тортур (статті 3 і 5 Конвенції про захист прав людини і основних свобод). Російська сторона могла до 16 січня 2019 року надати суду документи.

Кримського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Олег Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії. Олександр Кольченко перебуває в колонії міста Копейськ, на Уралі.

Після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях, Сенцов «письмово погодився на прийом їжі». Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням. 25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч людей.