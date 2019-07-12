Зі сцени Одеського кінофестивалю нагадали про долю Сенцова і захоплених українських моряків

В Одесі під час церемонії відкриття 10-го міжнародного кінофестивалю віцепрем’єр-міністр України Павло Розенко нагадав про долю засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, захоплених ФСБ Росії в листопаді 2018 року українських моряків і всіх українських в’язнів Кремля, які перебувають в російських в’язницях. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Рівно 5 років у цьому залі з нами немає Олега Сенцова. Щороку з цієї сцени ми висловлюємо йому підтримку, всім в’язням Кремля, які сьогодні знаходяться в тюрмах, українським морякам, за яких дуже переживає Одеса. І ми сподіваємося, що вони будуть з нами в цій залі, насолоджуватися українським кіно. І побачать, як за ці роки Одеський кінофестиваль зробив крок вперед. Ми з вами, Одеса з вами, Україна з вами. Тримайтеся!» – заявив Розенко.

Слова підтримки Сенцову висловив також британський режисер, лауреат нагород Каннського кінофестивалю Майк Лі.

«Друзі, я хочу висловити підтримку, як і всі кінематографісти світу, Олегу Сенцову. Мої думки зараз з ним», – сказав Лі.

Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, перед кожним фільмом фестивалю показують короткий ролик про долю Олега Сенцова, в якому є заклик до його звільнення.

10-й ювілейний Одеський міжнародний кінофестиваль триватиме до 20 липня.