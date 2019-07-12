Зі сцени Одеського кінофестивалю нагадали про долю Сенцова і захоплених українських моряків

В Одесі під час церемонії відкриття 10-го міжнародного кінофестивалю віцепрем’єр-міністр України Павло Розенко нагадав про долю засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, захоплених ФСБ Росії в листопаді 2018 року українських моряків і всіх українських в’язнів Кремля, які перебувають в російських в’язницях. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.
«Рівно 5 років у цьому залі з нами немає Олега Сенцова. Щороку з цієї сцени ми висловлюємо йому підтримку, всім в’язням Кремля, які сьогодні знаходяться в тюрмах, українським морякам, за яких дуже переживає Одеса. І ми сподіваємося, що вони будуть з нами в цій залі, насолоджуватися українським кіно. І побачать, як за ці роки Одеський кінофестиваль зробив крок вперед. Ми з вами, Одеса з вами, Україна з вами. Тримайтеся!» – заявив Розенко.
Слова підтримки Сенцову висловив також британський режисер, лауреат нагород Каннського кінофестивалю Майк Лі.
«Друзі, я хочу висловити підтримку, як і всі кінематографісти світу, Олегу Сенцову. Мої думки зараз з ним», – сказав Лі.
Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, перед кожним фільмом фестивалю показують короткий ролик про долю Олега Сенцова, в якому є заклик до його звільнення.
10-й ювілейний Одеський міжнародний кінофестиваль триватиме до 20 липня.
Справа Сенцова і Кольченка
Кримського режисера Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.
Олег Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії. Олександр Кольченко перебуває в колонії міста Копейськ, на Уралі.
Після 145 днів голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях, Сенцов «письмово погодився на прийом їжі». Він назвав це «вимушеним заходом через загрозу насильницького годування». Amnesty International заявила, що примусове годування є катуванням. 25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова.
Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч людей.
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