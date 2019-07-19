МЗС привітало резолюцію Європарламенту щодо українських політв’язнів

У Міністерстві закордонних справ України привітали резолюцію Європарламенту щодо українських політв’язнів, в якій засуджуються дії російської влади. Про це йдеться в повідомленні на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

«Ми вітаємо рішучу підтримку з боку новообраних європейських депутатів санкційної політики ЄС проти Росії і заклик до запровадження нових персональних санкцій проти осіб, відповідальних за політичні переслідування і придушення прав людини, а також готовність до запровадження проти Росії додаткових економічних обмежувальних заходів», – йдеться в повідомленні міністерства.

У МЗС України вважають, що «рішення Європарламенту продемонструвало незмінну солідарність ЄС з Україною в її боротьбі проти російської агресії й активну підтримку європейським співтовариством зусиль України зі звільнення наших громадян з російського полону».

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«Знаковим є те, що у своєму рішенні новообраний Європарламент беззастережно підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, наголосив на невизнанні російської окупації Криму та будь-якої правочинності законодавства і судочинства РФ на окупованому півострові, а також засудив масштабні переслідування українських громадян та придушення прав людини», – додали у відомстві.

Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав російську владу звільнити всіх громадян України, незаконно утримуваних як в Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України, а також гарантувати їхнє безпечне повернення, в тому числі – захоплених в листопаді 2018 року українських моряків.

У резолюції закликали Росію «опублікувати повний перелік ув’язнених, які утримуються на окупованих територіях України, і сприяти їхнім контактам з сім’ями і адвокатами».

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українських моряки, захоплені Росією в Керченській протоці в кінці листопада 2018 року, і полонені на Донбасі громадяни.