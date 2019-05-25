У Києві вимагали звільнити українських моряків – фоторепортаж

На Майдані Незалежності у Києві близько сотні людей вийшли на акцію, аби підтримати 24 українських моряків, яких захопили росіяни біля Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Як говорять учасники вони вийшли «аби нагадати українському народові та світові про наших полонених». «Ми вийшли, щоб наші полонені почули, що ми з ними. Що їх пам'ятають». Під час акції назвали прізвища кожного з 24 моряків, яких утримують у Росії. Також присутні закликали підтримувати інших українських громадян, які перебувають в російських в'язницях. В руках учасники акції тримали державні прапори, військово-морський прапор України, та паперові кораблі.