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25 Травень 2019, Київ 19:01
Фотогалереї

У Києві вимагали звільнити українських моряків – фоторепортаж

На Майдані Незалежності у Києві близько сотні людей вийшли на акцію, аби підтримати 24 українських моряків, яких захопили росіяни біля Керченської протоки у листопаді 2018 року.
Як говорять учасники вони вийшли «аби нагадати українському народові та світові про наших полонених». «Ми вийшли, щоб наші полонені почули, що ми з ними. Що їх пам'ятають». Під час акції назвали прізвища кожного з 24 моряків, яких утримують у Росії. Також присутні закликали підтримувати інших українських громадян, які перебувають в російських в'язницях. В руках учасники акції тримали державні прапори, військово-морський прапор України, та паперові кораблі.

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