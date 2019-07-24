Військовополонені моряки почали знайомитися з матеріалами справи – Полозов

Українські моряки, яких утримують у Росії, почали ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, повідомив 24 липня адвокат, координатор групи захисників військовополонених Микола Полозов.

За його словами, напередодні Федеральна служба безпеки закінчила процедуру повідомлення військовополонених та їхніх адвокатів про закінчення попереднього розслідування.

«Моряки почали знайомитися з матеріалами кримінальної справи. З урахуванням кількості моряків та обсягів кримінальної справи, ця стадія може зайняти два-три місяці. Після чого слідством буде укладений обвинувальний висновок, який спершу буде спрямований до прокурора, а після затвердження ним – до суду», – заявив Полозов.

Читайте також: У захоплених Росією українських моряків Терещенка і Цибізова – день народження​

17 липня Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці термін арешту для 24 українських моряків, яких Росія захопила в Чорному морі у листопаді 2018 року.

Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і три захоплених судна і повернути їх в Україну.

Росія наказ трибуналу не виконала. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​