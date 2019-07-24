У захоплених Росією українських моряків Терещенка і Цибізова – день народження

У середу, 24 липня, в українських моряків Володимира Терещенка і Сергія Цибізова, захоплених ФСБ Росії біля берегів анексованого Криму, день народження. Про це повідомляє ВМС України.

Старшому матросу Терещенко виповнилося 25 років, матросу Цибізову – 22 роки. Вони продовжують залишатися в російському ув’язненні.

«Вітаємо з днем народження старшого матроса Володимира Терещенка і матроса Сергія Цибізова, наших побратимів, які з 25 листопада 2018 року незаконно утримуються в російському полоні. Ніякі провокації не підірвали віру військових моряків в Україну та військову присягу, а українського народу – в мужність, професіоналізм і патріотизм кожної з них», – мовиться в привітанні.

17 липня Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці термін арешту для 24 українських моряків, яких Росія захопила в Чорному морі у листопаді 2018 року.

Москва звинувачує українських військовослужбовців у «незаконному перетині кордону». Україна наполягає, що зіткнення відбулося в нейтральних водах, і вважає захоплених моряків військовополоненими.

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і три захоплених судна і повернути їх в Україну.

Росія наказ трибуналу не виконала. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​