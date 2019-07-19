Балух знає про зустріч омбудсменів України і Росії, сподівається на обмін – адвокат

Український активіст із анексованого Криму Володимир Балух, який перебуває в російській колонії, розраховує на звільнення за списками ув'язнених, якими нещодавно обмінялися омбудсмени України і Росії, повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Ольга Дінзе.

«Він у курсі (про зустріч Денісової й Москалькової – ред.) і дуже сподівається на обмін. Наскільки мені відомо, Балух стоїть у списках на обмін уже близько двох років. Відповідно, якби була технічна і політична воля, то його обміняли б уже давно. Чи буде політична воля до виборів до Верховної Ради в Україні – я не знаю. Також, як і те, чи ввійде він у число тих, хто підлягає обміну або якійсь іншій юридичній процедурі – я теж не знаю. Але в списках він є», – сказала Дінзе.

Український і російський омбудсмени Людмила Денісова і Тетяна Москалькова на зустрічі в Москві 16 липня обмінялися списками українців і росіян, які перебувають у СІЗО і в'язницях двох країн.

Напередодні омбудсмени зустрілися в Києві, де обговорювалися питання звільнення українських і російських громадян, утримуваних на території Росії і України.

Тетяна Москалькова 15 липня заявила, що з 50 росіян, утримуваних в Україні, 27 осіб перебувають у місцях позбавлення волі, де 13 відбувають покарання, інші – чекають судових рішень або результатів апеляції.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українських моряки, захоплені Росією поблизу Керченської протоки в кінці листопада 2018 року, і полонені на Донбасі громадяни.