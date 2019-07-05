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05 Липень 2019, Київ 20:26
Новини | Політика

Балух припинив голодування в російській колонії – правозахисники

27 червня стало відомо, що український активіст із окупованого Криму Володимир Балух, якого утримують у колонії в Тверській області Росії, знову оголосив голодування

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Ув'язнений у Росії український активіст із анексованого Криму Володимир Балух припинив голодування «у зв'язку із задоволенням його вимоги». Як повідомляє Кримська правозахисна група, Володимира Балуха 5 липня в колонії № 4 російського Торжка відвідав український консул.

Зараз Балух перебуває в приміщенні камерного типу (ПКТ). Активіста туди помістили на шість місяців. Це обґрунтовували тим, що Балух є «злісним порушником» внутрішнього розпорядку.

Підтвердження інформації про припинення голодування з інших джерел поки що немає.

27 червня стало відомо, що український активіст із окупованого Криму Володимир Балух, якого утримують у колонії в Тверській області Росії, знову оголосив голодування.

В українця в ув’язненні вже тривалий час є проблеми зі здоров’ям, але особливого лікування йому не надають.​

«Я на своїй землі, а ви — окупанти» – Балух | Крим.Реалії
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«Я на своїй землі, а ви — окупанти» – Балух | Крим.Реалії

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