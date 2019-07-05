Балух припинив голодування в російській колонії – правозахисники

Ув'язнений у Росії український активіст із анексованого Криму Володимир Балух припинив голодування «у зв'язку із задоволенням його вимоги». Як повідомляє Кримська правозахисна група, Володимира Балуха 5 липня в колонії № 4 російського Торжка відвідав український консул.

Зараз Балух перебуває в приміщенні камерного типу (ПКТ). Активіста туди помістили на шість місяців. Це обґрунтовували тим, що Балух є «злісним порушником» внутрішнього розпорядку.

Підтвердження інформації про припинення голодування з інших джерел поки що немає.

27 червня стало відомо, що український активіст із окупованого Криму Володимир Балух, якого утримують у колонії в Тверській області Росії, знову оголосив голодування.

В українця в ув’язненні вже тривалий час є проблеми зі здоров’ям, але особливого лікування йому не надають.​