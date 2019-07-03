Балуха в російській колонії хочуть відправити у приміщення камерного типу – правозахисники

Українського активіста з Криму Володимира Балуха в російській колонії №4 міста Торжок хочуть відправити у приміщення камерного типу (ПКТ). Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на адвоката Балуха Ольгу Дінзе, яка відвідала його в колонії 2 липня.

Адвокат повідомила, відзначають правозахисники, що Балух продовжує голодування до відвідування його консулом України.

«Стан здоров’я Володимира дуже нестабільний: його мучать головні болі, запаморочення, сильна слабкість, зневоднення. Мого підзахисного щодня відвідує начальник медичної частини, а також відвідав психолог, але Балух відмовився спілкуватися з психологом і вимагає дозволити відвідування психолога, якому він довіряє», – цитують правозахисники Дінзе.

Після побачення з адвокатом, відзначили в КПГ, стало відомо, що адміністрація колонії збирається перевести українця в ПКТ, рішення про прийме комісією в колонії. Формально обґрунтовувати це будуть тим, що українець є «злісним порушником» внутрішнього розпорядку. Після прибуття в колонію, відзначають правозахисники з посиланням на Дінзе, Володимира постійно за надуманими приводами відправляли в ШІЗО за «порушення», які не передбачають покарання у вигляді ізолятора. Тепер це використовують як доказ того, що Балух є «злісним порушником», з метою помістити його в ПКТ.

Як зазначають правозахисники, приміщення камерного типу – спеціальне приміщення, відділ виправного органу (в’язниця в колонії), камера з більш жорстоким режимом утримання, в якому утримуються засуджені до позбавлення волі, перекладені в порядку стягнення за злісні порушення встановленого порядку відбування покарання у виправних колоніях. Права людей, що знаходяться в ПКТ, значно звужені. Їм не дозволяється брати з собою особисті речі, крім продуктів харчування, рушники, мила, зубного порошку, пасти, зубної щітки, тютюнових виробів та сірників, протягом шести місяців вони можуть отримувати тільки одну посилку або передачу і одну бандероль.

На даний момент немає підтвердження цієї інформації від відповідних відомств Росії. Проект Радіо Свобода Крим.Реалії встановлює подробиці того, що відбувається.

28 червня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї колеги з Росії Тетяни Москалькової через нове голодування українського політв’язня Володимира Балуха, який перебуває за ґратами в Росії. «Я звертаюся до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови тримання Володимира Балуха та вжити заходи на відновлення його права на зустріч з консулом України», – повідомила вона у фейсбуці.

Денісова висловила стурбованість повідомленням про вже друге голодування Балуха, яке, за її словами, небезпечне для його життя. «Нелюдські умови утримання, зокрема перебування більше від двох місяців у штрафному ізоляторі та позбавлення права зустрічі з консулом змусили його знову вдатися до такого радикального кроку, – повідомила Денісова, нагадавши слова Балуха з його заяви про оголошене голодування, що датована 25 червня. – Український консул в Росії тричі марно намагався зустрітися з українським політв’язнем. Адміністрація установи, попри те, що Володимир неодноразово заявляв, що є громадянином України, наполягає на його російському громадянстві через кримську прописку».

27 червня стало відомо, що український активіст із окупованого Криму Володимир Балух, якого утримують у колонії в Тверській області Росії, знову оголосив голодування.

В українця в ув’язненні вже тривалий час є проблеми зі здоров’ям, але особливого лікування йому не надають.

Підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (понад 4 тисячі 100 гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

Федеральна служба безпеки Росії затримала фермера, громадського активіста Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Російська влада на півострові висунула Балухові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Згодом проти Балуха порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього. Через цю справу термін покарання йому збільшили до 4 років і 11 місяців.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд у Криму відмовив Балухові в умовно-достроковому звільненні.

Активіст своєї провини не визнає, 2018 року він упродовж кількох місяців голодував на знак протесту проти несправедливого, за його словами, ув’язнення.