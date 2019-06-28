Денісова звернулася до Москалькової через нове голодування Балуха

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї колеги з Росії Тетяни Москалькової через нове голодування українського політв’язня Володимира Балуха, який перебуває за ґратами в Росії.

«Я звертаюся до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з проханням перевірити умови тримання Володимира Балуха та вжити заходи з відновлення його права на зустріч з консулом України», – повідомила вона у фейсбуці.

Денісова висловила стурбованість повідомленням про вже друге голодування Балуха, яке, за її словами, небезпечне для його життя.

«Нелюдські умови утримання, зокрема перебування більше від двох місяців у штрафному ізоляторі та позбавлення права зустрічі з консулом змусили його знову вдатися до такого радикального кроку, – повідомила Денісова, нагадавши слова Балуха з його заяви про оголошене голодування, що датована 25 червня. – Український консул в Росії тричі марно намагався зустрітися з українським політв’язнем. Адміністрація установи, попри те, що Володимир неодноразово заявляв, що є громадянином України, наполягає на його російському громадянстві через кримську прописку».

27 червня стало відомо, що український активіст із окупованого Криму Володимир Балух, якого утримують у колонії в Тверській області Росії, знову оголосив голодування.

На кілька днів раніше його знову перевели у штрафний ізолятор колонії, в якому Балух і раніше пробув загалом близько двох місяців, – за словами його адвокатів, принаймні до 2 липня через спровоковану працівниками колонії ситуацію, що дала їм можливість звинуватити українця в незначному порушенні внутрішнього розпорядку: коли Балухові стало зле, працівник колонії замість супроводу до лікаря запропонував йому прилягти – що не в нічний час заборонено, і це порушення відразу зафіксували.

Наприкінці травня Балуха перевели в тюремну лікарню після його попереднього перебування в ШІЗО. В українця в ув’язненні вже тривалий час є проблеми зі здоров’ям, але особливого лікування йому не надають.

Підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (понад 4 тисячі 100 гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Російська влада на півострові висунула Балухові обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Згодом проти Балуха порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього. Через цю справу термін покарання йому збільшили до 4 років і 11 місяців.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.

9 січня підконтрольний Росії Керченський міський суд у Криму відмовив Балухові в умовно-достроковому звільненні.

Активіст упродовж кількох місяців у 2018 році голодував на знак протесту проти несправедливого ув’язнення.